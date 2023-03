9/12 ©Ansa

La mancanza di acqua non è più una emergenza improvvisa, ma una ripetuta realtà. Per ora il latte ancora c’è, ma se dovesse mancare ne pagherebbe la conseguenza anche la produzione di formaggi come Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Così come la minore alimentazione dei suini danneggerebbe la produzione dei salumi a partire dai prosciutti che necessitano di cosce di animali di buone dimensioni