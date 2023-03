Catania, 267 percepiscono reddito di cittadinanza senza averne diritto

Economia

In attesa di saperne di più sulla Misura per l’inclusione attiva (Mia), che dal 2024 dovrebbe rimpiazzare il Rdc, si stima che già da questa estate circa 600mila percettori potrebbero dire addio al sostegno. Ecco perché e chi riguarderà

Il Reddito di cittadinanza sembra destinato a essere sostituito entro fine anno da un nuovo sussidio contro la povertà, la Misura per l’inclusione attiva (Mia) , al quale sta lavorando il Ministero del Lavoro, che sottolinea come al momento si tratti solo di ipotesi da approfondire

Ma già tra pochi mesi, da agosto 2023 , secondo le stime sarebbero già essere 600mila i percettori che potrebbero non vedersi più riconosciuto il sussidio . Un modo da parte del governo, per separare la fine della misura attuale dall'introduzione della MIA, che è prevista per il 2024

La Misura per l’inclusione attiva (Mia) cambierà platee, durata, importi e requisiti del beneficio. Uno degli obiettivi è favorire il percorso verso il lavoro e di evitare quanto è successo con il Reddito di cittadinanza percepito per oltre il 40% da famiglie con un solo componente (46% a gennaio 2023). In sostanza le famiglie con minori, disabili o over 60 verranno differenziate dalle altre in cui i membri sono “occupabili”