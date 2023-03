Francesco Valdiserri, giudizio immediato per la donna che l'ha ucciso

La 24enne che ha investito il giovane figlio dei giornalisti Luca Valdiserri e Paola Di Caro nella notte del 19 ottobre scorso, sarà sottoposta a giudizio immediato. L'udienza è fissata per il 4 maggio

Era la notte del 19 ottobre 2022 quando il 18enne Francesco Valdiserri ha perso la vita a Roma, dopo essere stato travolto da un'auto presso via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. A investirlo e ucciderlo una 24enne risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici.

La ricostruzione

Nel decreto emanato dal giudice per le indagini preliminari che ha fissato l'udienza al 4 maggio, è confermato che la donna si trovava al volante in stato di ebbrezza alcolica e positiva ai cannabinoidi. La 24enne inoltre viaggiava 30 chilometri oltre il limite consentito, a 80 chilometri orari su un tratto dove non si possono superare i 50.