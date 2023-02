Ragazzo investito a Roma, chiesto il processo per ragazza alla guida

Quella sera Chiara Silvestri aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e la sua auto viaggiava ad una velocità superiore al limite autorizzato in quel tratto di strada. Con queste motivazioni confermate dalla consulenza affidata dai pm, la Procura di Roma ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato per la ragazza di 23 anni che la notte tra il 19 e il 20 ottobre scorso ha travolto e ucciso con la propria auto Francesco Valdiserri. Il tragico incidente avvenne in via Cristoforo Colombo . Nei confronti dell'indagata l'accusa è di omicidio stradale.

Il padre del ragazzo investito: “Se avete bevuto non guidate”

"Non abbiamo mai parlato direttamente della notte che ha distrutto la vita di Fra e le nostre. Parliamo e parleremo di lui come di tante altre vittime della violenza stradale. Non guidate se avete bevuto o preso sostanze, non usate lo Smartphone. Rispettate i limiti di velocità". È quanto scrive Luca Valdiserri, giornalista del Corriere della Sera e padre di Francesco, commentando sul suo profilo Twitter la chiusura delle indagini e la richiesta di processo per la ventenne che era al volante dell'auto.