“Gli insegnanti dovrebbero mettere in discussione le loro idee sul talento degli alunni" afferma Jessika Golle, assistente professore presso l'Hector Research Institute of Education e uno degli autori dello studio. Per scoprire cosa spinge gli insegnanti a valutare un alunno “dotato” i ricercatori hanno effettuato uno studio nei Paesi Bassi intervistando circa 27.000 studenti di prima media e 1.300 insegnanti.