6/7 ©Ansa

Neve fino in pianura poi spazio all'alta pressione. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano per il prossimo weekend l'arrivo di un robusto anticiclone il quale metterà fine a questa ondata di freddo. Alta pressione che potrebbe prolungarsi anche per la prossima settimana ma tendenza ancora da confermare