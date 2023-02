Covid, Bassetti: virus diverso, a fine febbraio non sarà più problema

"Il Covid che c'è oggi non è quello del 2019: credo che a fine febbraio ci sarà anche la fine del problema pandemico, almeno in Italia". A dirlo, in un'intervista concessa a Fanpage , è Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Per Bassetti, "se i numeri che provengono dalla Cina sono veri", a distanza di tre anni "potremmo decretare con la fine del prossimo mese di febbraio la fine definitiva del problema pandemico".

"Vaccini e guarigioni proteggeranno da prossime infezioni"

leggi anche

Covid, in Cina continua il trend al ribasso di decessi e ricoveri

"Da noi in qualche modo è già finito per come lo abbiamo vissuto negli ultimi tra anni", ha proseguito Bassetti con riferimento alla situzione italiana. "È evidente però che 'finito' non vuol dire che non avremo più infezioni da Sars-Cov-2, ma si verificheranno in una popolazione capace di difendersi da questo virus grazie a vaccinazioni e guarigioni. Non avremo più le forme gravi che avevamo prima". Con una precisazione: "È chiaro che questo potrebbe non essere vero per alcuni, come gli ultrafragili e chi non ha fatto i richiami, ma complessivamente non è più quella malattia che ci metteva così in difficoltà".

"Corretta la scelta di prorogare tamponi per gli arrivi dalla Cina"

Per l'infettivologo, infine, è stata corretta la decisione del ministro Schillaci di prorogare l'obbligo di tampone per gli arrivi dalla Cina per un altro mese. Ma, di fronte al parere dell'Oms di far restare il Covid un'emergenza di sanità pubblica internazionale "non credo stia parlando della situazione italiana e occidentale, altrimenti non sarebbe giusto. Non siamo più in emergenza per il Covid, né dobbiamo più esserlo".