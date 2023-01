9/10 ©Ansa

Fino alle 23,59 di oggi è prorogata allerta gialla in Campania, dove la Protezione Civile regionale ha valutato il permanere di un rischio residuo che potrà causare ancora frane, colate rapide di fango, caduta massi per effetto della saturazione dei suoli e quindi anche in assenza di nuovi temporali. Si prevedono poi nuove precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale; neve a quote superiori ai 400-500 metri con accumuli al suolo da deboli a puntualmente moderate e gelate prevalentemente a quote collinari. In foto, Napoli negli scorsi giorni