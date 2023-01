Meteo, 10 giorni di gelo. Ecco le città dove farà più freddo

In tutto il Paese, da Nord a Sud, nei prossimi giorni è previsto freddo e maltempo. E la situazione non dovrebbe migliorare almeno fino alla fine di gennaio. Prevista molta neve in pianura tra Basso Veneto, Toscana ed Emilia, ma anche sugli Appennini meridionali. Possibili altri fiocchi in Sardegna. Tra le regioni imbiancate nel weekend potrebbero aggiungersi Marche, Calabria e Sicilia. Allerta delle Protezione civile. Aosta tra i posti con le temperature più basse