Maltempo, allerta per pioggia e venti forti: disagi soprattutto al Sud

Dopo le piogge intense e gli allagamenti delle scorse ore, una perturbazione interessa ancora diverse regioni italiane, soprattutto al Centro e al Sud. Allerta arancione in Calabria, ancora disagi a Ischia per gli oltre 450 sfollati di Casamicciola, Eolie isolate, vigili del fuoco in azione a Palermo ascolta articolo Condividi

Pioggia, temporali e venti forti. Il maltempo, dopo le piogge intense e gli allagamenti delle scorse ore, sta interessando ancora diverse regioni italiane, soprattutto al Centro e al Sud. Allerta arancione in Calabria, ancora disagi a Ischia per gli oltre 450 sfollati di Casamicciola, Eolie isolate, vigili del fuoco in azione a Palermo (LE PREVISIONI METEO).

Le allerte della Protezione civile vedi anche Usa, tempesta artica: oltre 60 morti. Area Buffalo più colpita. FOTO A causa della perturbazione che sta interessando alcune regioni, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso delle allerte meteo. In Calabria - dove sono attese ancora piogge localmente molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento - l'allerta è arancione. Allerta per venti forti su Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, in estensione alla Basilicata.

La situazione in Calabria vedi anche Clima, Cnr: in Italia il 2022 l'anno più caldo della storia Il maltempo sta interessando anche la Calabria: pioggia, vento forte, temperature in sensibile calo, neve che è ricomparsa sui rilievi. Da lunedì sera le precipitazioni sono state anche intense, accompagnate da raffiche di vento e temporali in particolare sulla fascia tirrenica del Cosentino e del Catanzarese. Su tutto il litorale si registrano delle mareggiate. Anche a Reggio Calabria e su tutta la zona costiera pioggia, vento forte e mare molto mosso. Nevicate nella notte sulla Sila Cosentina a Camigliatello e Lorica - per la gioia degli operatori turistici che confidano nell'avvio della stagione sciistica dopo le festività natalizie e di fine anno avare di precipitazioni - ma anche sui versanti Catanzaresi, fino ai villaggi Racise e Mancuso, e nella zona del lago Ampollino a Trepidò. Innevate anche le cime dell'Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino. Non sono segnalati particolari problemi per la circolazione stradale e autostradale.

Vigili del fuoco in azione a Palermo vedi anche Fa troppo caldo, fioriture in tilt: a dicembre +2 gradi rispetto media Disagi a Palermo, dove c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. Il forte vento, infatti, ha provocato danni e disagi in diverse zone del capoluogo. Decine gli interventi per alberi caduti, pali della luce pericolanti, cartelloni pubblicitari divelti, tettoie e lamiere strappate via dalle forti raffiche. La Protezione civile regionale ha emesso per oggi un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido per tutta la fascia settentrionale della Sicilia.

Eolie isolate vedi anche Fiori sbocciati e montagne senza neve: il caldo inverno europeo. FOTO Intanto, tutte e sette le isole dell'arcipelago eoliano da stamattina sono isolate. Già da ieri pomeriggio, a causa del mare agitato, non c’erano collegamenti con Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. All'elenco oggi si sono aggiunte Lipari, Vulcano e Salina, complici le forti raffiche di vento da ovest, con punte che nella notte hanno raggiunto i 50 chilometri orari, ingrossando ulteriormente il mare e costringendo navi e aliscafi a stare fermi. A Milazzo sono rimasti bloccati gli insegnanti pendolari, con conseguenti limitazioni alle attività didattiche, e i mezzi che avrebbero dovuto rifornire gli esercizi commerciali. Al vento, che ha già causato danni alle colture nelle zone alte delle isole, si sono aggiunti anche rovesci di una certa intensità. Si registra anche un considerevole calo della temperatura.