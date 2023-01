5/6

In Campania è stata prorogata fino alle 12 di martedì l'allerta meteo di livello giallo per temporali, venti forti e mareggiate. Attenzione va posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli. Non sono esclusi cadute di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi.