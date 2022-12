L'ondata di Covid in Cina fa tremare Apple, che rischia di interrompere la serie positiva di 14 trimestri consecutivi di aumento dei ricavi. Dopo le tensioni all'impianto Foxconn di Zhengzhou, conosciuto anche come 'iPhone City', Cupertino ora si trova infatti di fronte a un nuovo e probabilmente più duraturo rischio: la mancanza di lavoratori a causa del boom dei contagi da coronavirus. L'inversione di tendenza di Pechino sulla politica del 'zero Covid' ha infatti causato un balzo dei casi - fino a 250 milioni di contagiati solo nei primi 20 giorni di dicembre, secondo i dati del Financial Times - con possibili implicazioni sulla disponibilità della forza lavoro. E per Apple si tratta di una grana non da poco considerato che il big realizza un quinto dei ricavi dalle vendite in Cina e, soprattutto, assemblea nel paese più del 90% dei suoi iPhone.