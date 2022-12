Covid, Istituto Gb: "In Cina 5mila decessi al giorno"

Un'ondata di Covid-19 senza precedenti sta travolgendo la Cina. Come riporta la Bcc , secondo le stime della società di ricerca britannica Airfinity, l'epidemia di Covid nel Paese dopo l'allentamento delle restrizioni sta provocando almeno 5.000 decessi e oltre un milione di contagi al giorno. Ma il vero bilancio è attualmente sconosciuto perché i funzionari hanno smesso di rilasciare i dati relativi a contagi e decessi giornalieri da Covid. Nonostante gli annunci del governo di Pechino di un allentamento delle restrizioni, in Cina i farmaci scarseggiano nella farmacie per l'esplosione delle richieste e le strutture sanitarie sono al collasso per l'enorme afflusso di malati. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)

Xi: "Nuova linea di difesa per proteggere le vite"



approfondimento

Intanto, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato una "nuova" linea di difesa contro il virus, nel suo primo intervento pubblico dopo l'allentamento delle restrizioni in seguito alle proteste della gente esasperata dalla gestione della politica "zero Covid". "Di fronte alla nuova situazione occorre lanciare una campagna sanitaria più mirata, rafforzare una linea di difesa comunitaria per la prevenzione e il controllo delle epidemie e proteggere efficacemente la vita delle persone, la sicurezza e la salute", ha riferito.



Cina, abolita quarantena per chi arriva dall'estero



La "nuova" linea di difesa contro il virus è stata lanciata nello stesso giorno in cui è stata annunciata l'abolizione della quarantena obbligatoria per chi arriva dall'estero. Come indicato dalla commissione sanitaria, a partire dall'8 gennaio, per entrare in territorio cinese sarà sufficiente un test negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

La Cina è l'unica grande economia che finora ha continuato a imporre, all'arrivo sul suo territorio, quarantene che penalizzano il turismo, anche se la durata dell'isolamento è stata ridotta negli ultimi mesi. Attualmente la quarantena è di cinque giorni negli appositi hotel e di altri tre giorni nel proprio domicilio.