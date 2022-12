Ricciardi, 'Cina esempio di come sarebbe andata senza vaccini efficaci'

In Cina sta succedendo "quello che sarebbe successo anche da noi senza vaccini" anti-Covid "efficaci ed è la prova che il virus uccide ancora molte persone, se lasciato correre. Omicron arriva di meno alle vie respiratorie profonde, ma sui fragili non vaccinati può essere letale". Lo sottolinea Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica e presidente del Mission Board for Cancer dell'Ue, che in un'intervista a 'La Stampa' analizza l'emergenza in corso nel Paese asiatico. E' il risultato di aver commesso "un errore dietro l'altro", spiega l'esperto che non esita a definire "disastrosa" la strategia cinese contro il coronavirus pandemico.

Se si è arrivati a un milione di contagi e 5mila morti al giorno stimati, secondo Ricciardi è anche perché "i vaccini cinesi, Cansino e Sinovac, non sono risultati efficaci come quelli occidentali. Se nella prima fase, insieme alle chiusure, ai test e al tracciamento, hanno dato un apporto, poi non hanno retto all'ondata di Omicron". Non solo: la Cina, "oltre alla sottovalutazione delle nuove varianti - continua il docente - ha privilegiato la vaccinazione dei giovani in età da lavoro e non delle fasce più vulnerabili della popolazione. Non sapremo mai i numeri delle vittime, ma sono probabilmente terribili e anche difficili da nascondere nell'epoca degli smartphone".