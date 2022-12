Covid, obbligo tampone per arrivi dalla Cina: l'ipotesi di Schillaci

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Un'ondata di Covid-19 senza precedenti sta travolgendo la Cina, una situazione che ha messo in allerta diversi Paesi nel mondo. Giappone e Taiwan, ad esempio, al fine di tutelarsi da possibili nuove ondate, hanno imposto l’obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina, una misura che potrebbe riguardare a breve anche l'Italia. Come comunicato dal ministero della Salute attraverso una nota, il ministro Orazio Schillaci starebbe valutando la possibilità di introdurre il tamponamento obbligatorio per tutti i passeggeri provenienti dal Paese. Schillaci, che "sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi della nuova ondata Covid-19 in Cina", riferirà nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre, in Consiglio dei Ministri, le nuove misure. Il ministro, inoltre, è in contatto da giorni anche con le autorità competenti degli altri Stati Ue per definire strategie condivise.