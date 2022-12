5/10 ©IPA/Fotogramma

I sistemi non sono tutti uguali: nel Regno Unito, per esempio, le infrazioni sono suddivise in ordine crescente di gravità. E la sanzione varia tra il 25% e il 175% del reddito settimanale dell’automobilista con un tetto massimo fissato a 2.500 sterline per una violazione commessa in autostrada e a 1.000 nella restante viabilità