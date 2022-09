5/6 ©IPA/Fotogramma

“Premesso che siamo, come sempre, per il rispetto del Codice della Strada e per la legalità - dice Biserni - corre l’obbligo di ricordare come oggi, di fronte a una situazione economica veramente critica, post emergenza Covid, con una situazione terribile per gli aumenti di bollette e prezzi in generale, a causa del conflitto in Ucraina, si rischia che le multe rimangano grida manzoniane"