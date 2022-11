Maltempo, allerta gialla in 5 regioni. In arrivo una tempesta da Ovest

La Protezione Civile ha diramato per oggi l’allerta gialla per ischio idraulico e temporali in Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia, mentre in Basilicata per rischio idrogeologico. Massima attenzione per una perturbazione intensa che arriverà nella serata di oggi e potrebbe colpire duramente la Liguria , nel settore di Levante, ma anche Lazio e Veneto