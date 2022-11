Maltempo, piogge e trombe d’aria al Sud. In Cilento si contano i danni

Tromba d’aria in Puglia, su un tratto del litorale del Capo di Leuca, e in Calabria su Lamezia Terme e comuni dell'hinterland Lametino. In Campania chiuso un ponte nel Salernitano, mentre nei comuni di Agropoli e Castellabate colpiti ieri da una bomba d’acqua le scuole rimangono chiuse. Violenta grandinata sulle Eolie con allagamenti e fiumi di fango ascolta articolo Condividi

Prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo da ieri le regioni del Sud Italia. In Cilento, dove ieri una bomba d’acqua si è abbattuta in particolare sui comuni di Agropoli e Castellabate, si contano i danni e le scuole rimarranno chiuse per alcuni giorni. Trombe d’aria nel Salento e in Calabria, una violenta grandinata ha colpito le Eolie (LE PREVISIONI).

Tromba d'aria in Salento leggi anche Meteo, le previsioni di lunedì 21 novembre: perturbazione in arrivo In Puglia una tromba d'aria ha colpito oggi all'alba un tratto del litorale del Capo di Leuca, tra Punta Ristola e Patù. Il vortice, partito dal mare, è arrivato nell'entroterra portando pioggia e grandine e causando qualche danno ad alcune abitazioni e strutture precarie a Castrignano del Capo e alcuni alberi sono stati divelti dal vento. La zona, a causa di un guasto a una cabina elettrica, è rimasta senza elettricità.

Chiuso un ponte nel Salernitano leggi anche Maltempo nel Salernitano, chiuso ponte tra Serre e Altavilla Silentina Continua a piovere anche in Campania e nel Salernitano questa mattina, è stato chiuso il ponte Calore della Sp 317 che ricade nei comuni di Serre e Altavilla Silentina. Da quanto si apprende dai vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno, la chiusura è stata disposta a scopo cautelativo in quanto la pressione idrostatica dell'acqua a seguito dell'ostruzione minaccia la stabilità del ponte.

Scuole chiuse in Cilento, si contando i danni Intanto, dopo la bomba d’acqua che ieri si è abbattuta a Sud di Salerno e, in particolare, sui comuni di Agropoli e Castellabate (nella frazione costiera di Santa Maria), in quella zona del Cilento è cominciata la conta dei danni. Il comando vigili del fuoco di Salerno ha richiamato personale in servizio per fornire un rapido supporto alla popolazione colpita, inviando i reparti speciali speleo-alpino-fluviali, soccorritori acquatici e sistemi di pompaggio per ripulire scantinati e cantine. Il lavoro dei caschi rossi è proseguito anche questa mattina per liberare

dall'acqua garage e seminterrati. Ad Agropoli, il sindaco Roberto Mutalipassi ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici e gli impianti sportivi fino al prossimo 23 novembre compreso, spiegando che "le procedure ancora in atto per dare risposte ai danni del maltempo e le previsioni meteo per il prossimo martedì, che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione, per la sicurezza di tutti". Scuole chiuse anche a Castellabate fino a martedì prossimo compreso.

Tromba d'aria su Lamezia Terme leggi anche Bomba d'acqua nel Cilento, il sindaco di Castellabate: "Danni ingenti" Il maltempo colpisce anche la Calabria, con una tromba d'aria che si è abbattuta intorno alle 12.30 su Lamezia Terme e comuni dell'hinterland Lametino, provocando disagi alla circolazione dei mezzi e notevoli danni che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sede centrale, e distaccamento volontari di Taverna insieme a squadre di Soverato e volontari di Martirano e Girifalco. Le squadre intervenute sono state mobilitate da tutta la provincia per poter far fronte alle richieste di intervento che già intorno alle ore 13.30, a poco meno di un'ora dalla tromba d’aria, avevano superato le trenta segnalazioni, a causa di allagamenti, piccoli smottamenti, alberi divelti, tetti di palazzi scoperchiati che, in alcuni casi, sono finiti su auto parcheggiata sotto le abitazioni. Al momento, non risultano feriti.

Violenta grandinata sulle Eolie leggi anche Maltempo in Sicilia, violenta grandinata sulle Eolie Una violenta grandinata, durata circa una quindicina di minuti, ha colpito stamattina le isole Eolie. Alla grandinata ha fatto seguito una pioggia torrenziale che, in molte zone ha trasformato le strade in torrenti in piena, rendendo difficoltosa la circolazione anche per via di pietre e detriti che si sono depositati sulla sede stradale. Allagamenti, specie a Lipari, nelle abitazioni e nelle attività che sorgono a livello della strada. A Stromboli, dalla montagna "nuda" di vegetazione, è venuto giù un fiume di fango, anche se in misura meno consistente rispetto al passato. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi: al momento sono isolate Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie