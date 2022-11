Meteo, le previsioni di lunedì 21 novembre: perturbazione in arrivo

Sulla Liguria sono attesi fenomeni molto intensi, con rischio nubifragi sulla provincia di La Spezia. Neve sulle Alpi. Forti piogge anche in Sardegna e Toscana nel pomeriggio. Nubifragi attesi in Campania

Un lunedì all'insegna del maltempo, quello che dobbiamo aspettarci sull'Italia per la giornata di domani 21 novembre. Secondo iLMeteo.it si avvicina infatti una forte perturbazione. Si attende una giornata con rovesci mattutini sul basso Tirreno, soleggiato invece altrove. Tra il pomeriggio e la sera il tempo peggiorerà in maniera intensa e diffusa, dalla Sardegna verso il Nord, Toscana e Lazio. Attenzione al rischio nubifragi sulla Liguria di Levante già durante le ore serali. Nevicate via via più copiose sulle Alpi a quote sempre più basse.

Le previsioni al Nord

Al mattino, il tempo risulterà ancora sereno su molte regioni (possibili foschie sulla pianura veneta). Con il passare delle ore, da Ovest avanzerà un insidioso fronte perturbato che porterà le prime piogge su Val d'Aosta, Piemonte e Liguria. Proprio sulla Liguria, già entro le ore serali, sono attesi fenomeni molto intensi, con rischio nubifragi sulla provincia di La Spezia. Neve sulle Alpi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Secondo iLMeteo.it dopo una mattinata soleggiata e asciutta, lunedì pomeriggio il tempo peggiorerà a partire da Sardegna e Toscana dove entro le ore pomeridiane arriveranno piogge molto intense. Tra la tarda serata e la nottata successiva attenzione al concreto rischio di nubifragi molto intensi su Toscana, Sardegna e Lazio. Venti via via più forti dai quadranti sudoccidentali e occidentali.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Al mattino secondo le previsioni qualche temporale potrà bagnare la Calabria Tirrenica e il messinese; altrove, bel tempo prevalente. Nel corso del pomeriggio rare piogge sulla Calabria, ma nel frattempo comincerà a peggiorare via via più diffusamente sulla Campania con piogge sempre più consistenti. Sul resto dei settori avremo tante nubi, ma in un contesto più asciutto. In nottata nubifragi in Campania.