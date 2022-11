Bomba d'acqua nel Cilento, il sindaco di Castellabate: "Danni ingenti"

Il primo cittadino, fuori città per motivi personali, sta seguendo a distanza la situazione. "Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza di tutto il territorio - spiega - erano già state allertate, e subito si sono attivate procedendo per risolvere le criticità quanto prima. Vi prego comunque di mostrare la massima prudenza, di evitare spostamenti non necessari ed urgenti. Siamo una grande comunità che non si scoraggia facilmente. Un caro saluto a tutti, vi sono vicino". ( IL MALTEMPO IN CAMPANIA )

La situazione ad Agropoli

Danni anche ad Agropoli dove stamattina le strade sono diventate come fiumi con le auto coperte per metà dal fango e studenti sono rimasti in ostaggio all'interno delle scuole in attesa che il livello dell'acqua scenda. Nelle immagini postate su Facebook dalla consigliera d'opposizione Elvira Serra, si vede la stessa che si rivolge ai ragazzi di una scuola di ragioneria delle vicinanze - bloccati nelle loro aule ai piani alti - per tranquillizzarli. "I ragazzi della Ragioneria - dice la consigliera che di professione fa il medico - sventolano fazzoletti bianchi mentre l'acqua continua a defluire attorno al Liceo e ha invaso tutto". Nel video si vede anche una palestra all'aperto completamente invasa dall'acqua. "Questa - prosegue la dottoressa nel video postato sui social - è una zona ricca di scuole". "In estate - ha aggiunto la consigliera Serra raggiunta al telefono - non è stata fatta la pulizia dell'alveo del fiume con la conseguenza che tutti i detriti ora vengono a valle. C'è stata una inadempienza da parte di chi doveva provvedere alla pulizia".

Esondato il fiume Testene

La pioggia, caduta per circa un'ora e mezza durante la mattinata, ha allagato buona parte del centro cilentano. Nel cuore della cittadina è esondato il fiume Testene, allagando le zone circostanti e creando forti disagi in particolare al Liceo Classico A. Gatto dove il cortile interno si è riempito di acqua e fango. Stessa situazione alla Scuola Media Gino Rossi Vairo, che sorge proprio a ridosso del fiume. Allagate anche le sale del cineteatro De Filippo. Grossi disagi in periferia, sia in zona Moio che in prossimità della frazione Mattine, dove l'acqua ha invaso campi, strade e scantinati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Guardia forestale, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Municipale. In queste ore la situazione sta gradualmente migliorando.