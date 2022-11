1/12 ©IPA/Fotogramma

Giornata di sciopero dei trasporti quella di oggi, 11 novembre. I sindacati hanno annunciato 4 ore di stop, con orari variabili in base alle città. Per quanto riguarda i treni, in Lombardia si annunciano disagi per i passeggeri delle linee ferroviarie che fanno capo a FerrovieNord. Lo comunica l'Azienda del gruppo Fnm che comunica un il blocco dalle ore 9 alle ore 13 del personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord, con possibili cancellazioni e variazioni su alcune linee

