E se non spendono tutto il bonus ottenuto? Non si potrà generare un accumulo: la misura è valida per un solo acquisto, nel limite del valore richiesto. Eventuali residui non potranno essere utilizzati per una fase successiva e andranno persi. Lo si legge alle faq del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali