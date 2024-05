Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 maggio: la rassegna stampa

Il terremoto giudiziario in Liguria, con il governatore Toti ai domiciliari, il giuramento per il quinto mandato di Putin, le evoluzioni in Medio Oriente con Israele che ha occupato il valico di Rafah e le trattative sulla tregua, sono tra le notizie in apertura più riprese dai maggiori giornali nazionali. Spazio anche al processo a Trump a New York e alle indagini sulla strage di Casteldaccia