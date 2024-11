Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 novembre: rassegna stampa

La risposta del presidente della Repubblica al commento di Elon Musk su migranti e giudici italiani: "L'Italia sa badare a sé". L'incontro tra Donald Trump e Joe Biden alla Casa Bianca: "Sarà una transizione tranquilla". Il veto dei socialisti in Commissione Ue: "Non voteremo Fitto, la fiducia è rotta". Questa sera, doppio appuntamento sportivo: Sinner-Medvedev a Torino, Belgio-Italia. Questi i principali temi presenti sulle prima pagine dei quotidiani, oggi in edicola