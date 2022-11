2/11 ©Ansa

L’epicentro, secondo le prime informazioni, sarebbe al largo della costa delle Marche settentrionali, nella zona del Mar Adriatico davanti a Pesaro e Fano. Le scosse sono state sentite anche al di fuori della regione, in città come Roma, Firenze e Bologna e anche al Nord Italia, in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia

Terremoto nelle Marche, segui gli aggiornamenti IN DIRETTA