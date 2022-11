Governo Meloni, da mascherine a vaccini: come cambiano le regole anti Covid

Il nuovo esecutivo ha deciso di intraprendere una strada diversa rispetto ai predecessori: a partire dal mese di novembre ci sarà il reintegro del personale sanitario non vaccinato. Stop a partire da oggi all'obbligo vaccinale per medici e professioni sanitarie. Restano mascherine in ospedali e Rsa, obbligo prorogato