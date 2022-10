1/9 Pixabay

Con l’autunno che sta per entrare nel vivo e la brutta stagione alle porte, si avvicina anche il momento di sostituire gli pneumatici della propria auto con quelli invernali per fare fronte a possibili piogge o ghiacciate. Un passaggio obbligatorio per tutti gli automobilisti che non vogliano incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Dai prezzi alle sanzioni fino al periodo utile per il cambio, ecco cosa sapere