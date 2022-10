Andrea Giambruno, compagno di Meloni, non condurrà più i tg Mediaset

Nuovo impegno come autore di trasmissioni Mediaset

leggi anche

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: “Non sono di sinistra”

Sempre secondo Il Foglio, Giambruno non sarebbe più apparso in video dall'esito della tornata elettorale e ora svolgerebbe un lavoro di cucina redazionale nella sede di Roma, in attesa di un nuovo impegno come autore in una trasmissione di approfondimento dell’azienda. “È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproche opportunità. Nessuna imposizione né punizione”, avrebbero rivelato al giornale diretto da Claudio Cerasa pesone che in queste ore hanno avuto modo di parlare con il giornalista. Da Mediaset, inoltre, smentiscono qualsiasi dietrologia rispetto a quanto accaduto tra i due leader e la frase “non sono ricattabile” pronunciata nei giorni scorsi da Meloni.