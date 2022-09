Sciopero trasporti del 16 settembre: orari e fasce di garanzia

3/8 ©Ansa

LA TRATTATIVA NON ANDATA IN PORTO - La Commissione di Garanzia sui servizi pubblici ha ritenuto che per lo sciopero ci fossero i presupposti previsti all'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 (quelli sulla protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori che prevedono non sia necessario il preavviso, ndr) ma aveva fatto un appello per la riduzione della protesta per minimizzare i disagi per i cittadini

Bonus trasporti 2022, tutto quello che c'è da sapere