Rapina autista di un autobus, arrestato pregiudicato a Gallarate

Un pregiudicato residente a Gallarate (Varese) è stato arrestato con l'accusa di aver derubato l'autista di un autobus dalla polizia di Busto Arsizio (Varese). A quanto emerso l'uomo lo scorso 13 luglio era salito sul bus di linea, a Gallarate, per poi colpire con uno schiaffo al volto l'autista e rubargli il borsello con l'incasso della giornata, circa 350 euro. Quindi era fuggito.

L'arresto

Grazie alla descrizione del rapinatore, gli investigatori del Commissariato di via Foscolo sono riusciti a risalire al responsabile. Nei suoi confronti la Procura di Busto Arsizio ha emesso un'informazione di garanzia per rapina aggravata, ma poiché l'uomo era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione per condanne precedenti, il giudice ha sospeso la misura ordinando che fosse nuovamente condotto in carcere.