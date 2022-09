Milano, fermato senza biglietto aggredisce dipendente Atm e fugge

È avvenuto all'interno della stazione Affori. Sono in corso le ricerche dell'aggressore filmato dalle telecamere a circuito chiuso che riprendono la banchina

Un agente di stazione dell'Atm è stato colpito con una testata al volto da un passeggero che aveva saltato i tornelli della metropolitana a Milano. L'aggressione è avvenuta all'interno della stazione Affori.

L'aggressione

Secondo quanto riferito dalla polizia, un passeggero ha tentato di raggiungere la banchina senza pagare il biglietto e quando si è trovato davanti il dipendente Atm, di 36 anni, lo ha colpito al volto per poi scappare. L'uomo è stato accompagnato in ospedale con una contusione. Sono in corso le ricerche dell'aggressore filmato dalle telecamere a circuito chiuso che riprendono la banchina della stazione.