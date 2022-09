Scioperi: treni, scuola e sanità oggi chiamati a fermarsi

2/8 ©IPA/Fotogramma

L’associazione ritiene “lo sciopero uno strumento sempre sbagliato che finisce per danneggiare unicamente i cittadini”, pur definendo “giusti” i motivi della protesta, “perché aggressioni e violenze a danno di capitreno, controllori ecc. non sono tollerabili, e rappresentano purtroppo un fenomeno crescente in Italia”, spiega il presidente Furio Truzzi. Assoutenti si dice quindi disponibile ad avviare “iniziative congiunte” in favore del personale ferroviario, “partire da una petizione per chiedere più forze di polizia sui treni pendolari”

