L'ultimo bollettino registra 17.550 nuovi casi di Covid-19 e 89 i morti. Processati in totale 149.497 tamponi per un tasso di positività dell’11,7%. Sul fronte ospedaliero, in calo i ricoveri (-149) mentre crescono le terapie intensive (+1) ( BOLLETTINO MAPPE ). Da inizio pandemia il totale delle infezioni nel nostro Paese ha superato i 22 milioni mentre quello dei morti si attesta oltre 176 mila. Secondo uno studio dell’Onu, il virus avrebbe riportato il mondo indietro di cinque anni: come sottolineato dalle Nazioni Unite, l'Indice di Sviluppo Umano è infatti diminuito per due anni di fila, nel 2020 e nel 2021, tornando ai livelli del 2016. Il documento evidenzia anche che la guerra in Ucraina rischia di peggiorare ulteriormente il quadro. Nel frattempo una circolare del ministero della Salute raccomanda il vaccino bivalente a Rna messaggero contro il ceppo originario e contro la variante Omicron BA. "come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione".