Tenta di corrompere i carabinieri per evitare alcol test, denunciato

L'automobilista ha offerto una mazzetta di 300 euro ai militari per evitare l'alcol test. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di istigazione alla corruzione e guida sotto l'influenza dell'alcol

Uno straniero di 45 anni è stato fermato alla guida dell’auto ubriaco dai carabinieri di Partinico, nel palermitano. L’automobilista ha tentato di corrompere i militari offrendo una mazzetta di 300 euro per chiudere un occhio e non sottoporsi all’alcol test. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di istigazione alla corruzione e guida sotto l'influenza dell'alcol.

Voleva corrompere i carabinieri per evitare l'etilometro

Nel corso di un servizio di controllo i carabinieri hanno fermato l'uomo che stava transitando di notte alla guida della sua utilitaria lungo una delle vie principali del centro cittadino di Partinico. Invitato dai militari a sottoporsi all'alcol test, il 45enne avrebbe inizialmente rifiutato, offrendo 300 euro come compenso per chiudere un occhio ed evitargli la verifica. A fronte del diniego dei carabinieri, il 45enne si è sottoposto al test a seguito del quale gli è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore alla norma. L’uomo, nonostante tutto, avrebbe nuovamente tentato di corrompere gli uomini dell’Arma per evitare la contestazione posizionando una banconota da 50 euro sul piano dov’era collocato l’etilometro. I militari, concluso il controllo, hanno denunciato l’indagato alla Procura della Repubblica di Palermo.