Rissa violenta a Venezia, botte e sediate tra i tavoli dei bar

Un video diventato virale

approfondimento

Napoli, rissa con manici di scopa e cocci di vetro: quattro arresti

L'episodio, che è stato ripreso in un video, è poi diventato virale sui social, mentre proprio in queste ore la polizia locale sta approfondendo le indagini per arrivare all'identificazione dei responsabili, come spiegato anche dal comandante Marco Agostini. “Stiamo indagando per verificare l'accaduto e identificare tutti i responsabili della rissa”, ha detto.

Il pronto intervento dei vigili

Nelle immagini al vaglio degli inquirenti, secondo quanto appreso, si vedrebbe anche un facinoroso che prende a calci un uomo già a terra, mentre un altro sarebbe intento a colpire violentemente un contendente con una sedia. Grazie al pronto intervento di una pattuglia dei vigili, comunque, la rissa era stata prontamente sedata, evitando così che degenerasse ulteriormente.