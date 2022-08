Napoli, rissa con manici di scopa e cocci di vetro: quattro arresti

È successo in via Vespucci, all'altezza del semaforo con via Alessandro Volta. Nel tentativo di sedare la rissa gli agenti di polizia sono stati aggrediti

Quattro uomini sono stati arrestati a Napoli con l'accusa di aver partecipato a una rissa con manici di scopa e cocci di bottiglie.

La rissa

Ieri sera i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno notato un gruppo di persone intente a picchiarsi con vari oggetti pericolosi, tra cui cocci di vetro in via Vespucci, all'altezza del semaforo con via Alessandro Volta. Nel tentativo di sedare la rissa gli agenti sono stati aggrediti dai quattro, che alla fine sono stati bloccati. In manette sono finiti due gambiani di 22 e 34 anni, un cittadino del Mali di 37 anni e un senegalese 39enne. Tre dei quattro sono stati anche denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.