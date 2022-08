Milano, si scontra con auto della Polizia locale: feriti due agenti

I due poliziotti, la cui auto è stata danneggiata seriamente, sono stati portati all'ospedale Policlinico ma non sono in gravi condizioni

Una pattuglia della Polizia locale di Milano è rimasta coinvolta in un incidente stamani intorno alle 7, tra viale Brenta e Corso Lodi, durante un inseguimento. Il veicolo si è scontrato con un'altra vettura con a bordo due persone. Il conducente dopo l'impatto si è allontanato ma è tornato poco dopo sul posto. Due agenti hanno avuto bisogno delle cure del 118.

La dinamica dell'incidente

La posizione del conducente che si è scontrato con l'auto della Polizia locale è al vaglio degli stessi agenti. La pattuglia era all'inseguimento, con le sirene accese, di una moto che era passata con il rosso. Dopo l'impatto il conducente del veicolo si è allontanato salvo poi tornare sui suoi passi. A bordo aveva lascito la sorella che, all'arrivo dei soccorsi, ha rifiutato le cure. I due agenti, la cui auto è stata danneggiata seriamente, sono stati portati all'ospedale Policlinico ma non sono in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti per stabilire le condizioni psicofisiche del conducente.