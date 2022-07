Meteo, le previsioni di lunedì 25 luglio

Ancora caldo intenso su gran parte dell’Italia, con diverse città che toccheranno temperature fino a 38-39 gradi. Qualche nube al Nordovest, possibili temporali di calore sull'arco alpino e poi in serata sulle medio e alte pianure settentrionali. Da metà settimana, le temperature dovrebbero tornare più vicine alla media grazie all’indebolimento dell'anticiclone africano

La settimana si apre ancora con il caldo intenso che interessa gran parte dell’Italia. Molte città, lunedì 25 luglio, toccheranno temperature fino a 38-39 gradi. Secondo gli esperti sarà una giornata soleggiata, tranne qualche nube al Nordovest. Possibili temporali di calore, anche fortissimi, sull'arco alpino e poi in serata sulle medio e alte pianure settentrionali. Mari calmi e piuttosto caldi, venti deboli. Da metà settimana, le temperature dovrebbero tornare più vicine alla media grazie all’indebolimento dell'anticiclone africano ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

L'ondata di caldo africano continua sulle regioni del nord anche lunedì 25 luglio. È prevista una giornata soleggiata su quasi tutte le aree, tranne qualche nube in Liguria e al Nordovest. Possibili locali temporali di calore, anche forti, sulle Alpi: verso sera e notte potrebbero raggiungere alcune zone della pianura, anche con grandinate. I venti sono deboli da direzioni variabili, i mari calmi e caldi. I valori massimi delle temperature oscillano tra i 29 gradi di Genova e i 37-38 di Bologna, Milano e Bolzano. Nubi sparse a Torino, con possibilità di pioggia in serata. Possibili piogge in nottata anche nel capoluogo lombardo.