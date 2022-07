Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 9 luglio. DIRETTA

Aifa: "In 14 giorni raddoppiati antivirali ritirati in farmacia"

Sono stati finora oltre 62.600 i pazienti Covid curati a casa con gli antivirali molnupiravir (Lagevrio) e Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir). Spinte dall'aumento dei contagi, crescono le prescrizioni settimanali: dal 30 giugno al 6 luglio le richieste per molnupiravir di Merck (Msd in Italia) sono aumentate del 22,4% e quelle per Paxlovid di Pfizer del 32,1%. Ma soprattutto, in 14 giorni, sono raddoppiate (+106,9%) le terapie ritirate direttamente in farmacia, le cui prescrizioni sono passate da 4.000 a 8.300. E' quanto emerge dal 14/mo report dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sugli antivirali contro il Covid.