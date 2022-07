Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 luglio

Nelle ultime 24 ore 98.044 nuovi positivi, contro i 100.690 di ieri. I tamponi sono 389.576 (ieri 371.874), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 25,2% (ieri era 27,1%). Le persone in terapia intensiva sono 344 (-17), quelle nei reparti ordinari 8.864 (+232). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 169.062. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 19.357.938. I guariti sono 17.926.011 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 98.044 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 100.690. Aumentano i tamponi effettuati: 389.576, contro i 371.874 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 25,2% (ieri era 27,1%). Sono 93 i morti (compreso qualche riconteggio), 17 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 12.814, poi la Lombardia con 12.646. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 344, con 41 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.864 (+232). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 19.357.938. Le vittime in totale sono 169.062, con 93 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 105, compresi altri riconteggi). I guariti sono 83.165 nelle ultime 24 ore e 17.926.011 in totale. Sono invece 1.253.657 le persone in isolamento domiciliare (+15.428). I tamponi sono in tutto 229.915.390 - di cui 94.108.964 processati con test molecolare e 135.806.426 con test antigenico rapido -, in aumento di 389.576 rispetto all'8 luglio. Le persone testate sono finora 60.383.108, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Covid e reinfezioni, cos'è l'imprinting immunitario Nelle note del bollettino si legge che la Regione Basilicata comunica che "il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato"; la Regione Campania riporta che "2 decessi registrati oggi risalgono ai giorno 05 e 06 luglio 2022"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia comunica che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo"; la Regione Liguria spiega che "in data odierna vengono comunicate le risultanze di controlli eseguiti sui Sistemi Regionali e che in particolare sono stati inseriti 8600 tamponi di cui 7 con esito positivo e due decessi COVID correlati risalenti al 24 maggio 2022. Nello specifico i 7casi positivi sono stati aggiunti nel Totale casi confermati, ma non inseriti nell'incremento di casi confermati giornaliero"; la P.A. di Bolzano comunica che "dei 704 nuovi positivi, 10 derivano da test antigenici confermati da test molecolare"; la Regione Sicilia riporta che "sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna 855 casi sono relativi a giorni precedenti al 08/07/22 e che dei decessi riportati in data odierna sono da riferirsi ai seguenti giorni: N. 1 il 08/07/2022 - N. 4 IL 07/07/2022"; la Regione Umbria fa presente che "7 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 78 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina"; la Regione Valle d'Aosta comunica che "in data odierna il numero dei deceduti è ridotto di 1 caso a causa di una revisione di diagnosi di decesso non attribuibile a covid 19 con conseguente riconteggio dei decessi causa covid"; la Regione Veneto segnala che "nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 3 dimessi da TI invece del n. 1 effettivo che include anche i negativizzati".

Le vittime approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 40.952 in Lombardia 14.859 in Veneto 10.667 in Campania 11.536 nel Lazio 17.177 in Emilia-Romagna 11.285 in Sicilia 13.484 in Piemonte 8.675 in Puglia 10.229 in Toscana 3.953 nelle Marche 5.364 in Liguria 3.396 in Abruzzo 2.702 in Calabria 5.181 in Friuli-Venezia Giulia 2.535 in Sardegna 1.890 in Umbria 1.489 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.573 nella Provincia autonoma di Trento 942 in Basilicata 636 in Molise 537 in Valle d'Aosta