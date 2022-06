10/10 ©Ansa

È necessario però fare molta attenzione a come vengono posizionati i seggiolini in auto: anche il migliore può risultare inefficace se posizionato male. È importante infatti verificare che la cintura di sicurezza sia ben allacciata e che passi correttamente sia nel seggiolino che all’altezza della clavicola (non sul collo) e sulle anche (non sulla pancia) del piccolo; infine, gli adulti devono assicurarsi di legare i bambini in ogni viaggio, anche per i brevi tragitti quotidiani