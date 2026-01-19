Maltempo, scuole chiuse al Sud il 20 gennaio: ecco dove

Scuole e uffici pubblici resteranno chiusi in molti comuni della Gallura, in Sardegna, attraversati dall'ondata di maltempo. Sulla base dell'allerta rossa emanata dalla Protezione civile, il Comune di Olbia e quello di Cagliari hanno adottato misure straordinarie per tutelare la popolazione nelle giornate di oggi e domani 20 gennaio. Resteranno chiuse tutte le scuole di ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi d'infanzia, i servizi educativi tra 0 e 3 anni e i centri educativi pomeridiani pubblici e privati. Chiusi anche il Parco Fausto Noce e le annesse strutture adibite a sedi dei Circoli di Tennis, Bocciofilo e del Palazzetto Deiana, così come i cimiteri cittadini.

