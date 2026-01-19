Offerte Sky
Allerta meteo per l'arrivo del ciclone Harry: scuole chiuse in Sicilia e Sardegna

Cronaca

Le condizioni meteorologiche più severe riguardano l'area etnea e quella dei Peloritani, in Sicilia, e le le zone meridionali e orientali della Sardegna. A Olbia il sindaco ha chiesto cautela alla cittadinanza: "Per chi abita in zone a rischio allagamento portarsi ai piani superiori evitando assolutamente cantine, seminterrati e garage"

Il ciclone Harry si è abbattuto nella notte sulla Sicilia. L'isola è sferzata da vento e acqua e in quasi tutte le province, eccetto Palermo, le scuole sono chiuse. Le condizioni meteorologiche più severe riguardano l'area etnea e quella dei Peloritani, indicati in rosso dalla Protezione civile, che ha invitato i sindaci ad attuare le misure previste dai Piani comunali. Il dipartimento ha fatto sapere di aver sospeso congedi e permessi per il personale e di aver attivato le organizzazioni di volontariato per "supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione". Il sindaco di Siracusa ha anche annunciato la chiusura delle attività mercatali, gli impianti sportivi, i parchi pubblici e il cimitero comunale. " Invitiamo - dice il primo cittadino – la popolazione a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati ad una situazione di allarme. Inoltre, si raccomanda di non sostare ne' parcheggiare lungo le coste esposte".

Vento e mareggiate in Sardegna

Allerta rossa anche per tutte le zone meridionali e orientali della Sardegna. A partire dalle 21 di ieri e per tutta la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, la Protezione civile ha diramato per le zone Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura l'allerta di codice rosso per rischio idrogeologico e giallo per il rischio idraulico. Nelle zone Montevecchio Pischinappiu e Logudoro allerta gialla per rischio idrogeologico nella zona del Tirso all'erta arancione per il rischio idrogeologico e gialla per quello idraulico. Da Cagliari a Olbia è in costante aggiornamento l'elenco delle ordinanze pubblicate dai sindaci.  Disposta la chiusura di scuole, parchi e cimiteri per oggi e domani. "A Cagliari, lunedì e martedì, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’Università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche - annuncia il sindaco Massimo Zedda -. Invito la popolazione a prestare particolare attenzione, a causa del vento, delle piogge e delle mareggiate previste". Situazione analoga a Olbia. Il sindaco ha chiesto cautela alla cittadinanza disponendo "la chiusura delle scuole di ordine e grado, degli asili, Ludoteche, Centri di Aggregazione Sociale e tutti i servizi Socio - Educativi, per le giornate di lunedì e martedì 19-20/01/2026. Dispone inoltre la chiusura del Parco Fausto Noce e dei cimiteri cittadini - annuncia Settimo Nizzi -. Evitare assolutamente di sostare lungo la battigia, sugli scogli, sui moli o sui pontili, poiché le forti onde possono causare allagamenti, erosione e danni, mettendo in grave pericolo l'incolumità.  Per chi abita in zone a rischio allagamento portarsi ai piani superiori evitando assolutamente cantine, seminterrati e garage".  

