Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove

Introduzione
Il maltempo torna a farsi protagonista sull’Italia, con una nuova fase perturbata che da domenica 18 gennaio aprirà la strada a condizioni via via più severe, fino al rischio di nubifragi, venti di burrasca e neve a quote insolitamente basse. Secondo quanto riporta iLMeteo.it, la giornata di oggi sarà contrassegnata da piogge sull'estremo nordovest, sulla Sardegna orientale e sui settori ionici, piovaschi irregolari in Emilia, sulle Marche settentrionali e sulla Puglia centrale. Per domani lunedì 19 gennaio, invece, è in arrivo un pericoloso ciclone. Sono attesi venti forti di Scirocco sui bacini centro meridionali. Tempeste di pioggia e temporali arriveranno su Sardegna meridionale e orientale e Sicilia (specie dalla sera). Precipitazioni anche sul Piemonte occidentale, diffusamente nevose oltre i 400 metri, specie sul Cuneese. Altre piogge in Calabria, deboli in Lombardia e sulle Marche, più rare altrove.
Quello che devi sapere
Il peggioramento già da domenica
Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il cambiamento delle condizioni atmosferiche sarà avvertibile già nel corso di domenica 18 gennaio. Le prime precipitazioni interesseranno l’arco alpino centro-occidentale, con nevicate a partire dagli 800-1000 metri su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Entro sera, nubi e piogge si estenderanno a gran parte del Centro-Sud e alle due Isole Maggiori.
Il ciclone mediterraneo e la fase più intensa
La fase più critica è attesa all’inizio della prossima settimana, con il passaggio di un ciclone mediterraneo. Si tratta di un sistema atmosferico particolarmente intenso, alimentato dalle acque relativamente miti del mare e dai forti venti dai quadranti meridionali. Attraversando il Mediterraneo, queste correnti si caricano di umidità, favorendo precipitazioni abbondanti e persistenti.
Le zone più esposte ai nubifragi
Le aree maggiormente a rischio di precipitazioni estreme saranno Sardegna, Sicilia e Calabria. Tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, le piogge potranno intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente carattere di nubifragio. In alcune zone potrebbero cadere oltre 200 millimetri di pioggia in poche ore, un quantitativo equivalente a più di due mesi di precipitazioni.
Scirocco, vento di burrasca e mareggiate
I fenomeni saranno accompagnati da intensi venti di Scirocco, con raffiche fino a 100 km/h. Lungo le coste ioniche sono attese mareggiate con onde che potranno raggiungere i 5-6 metri di altezza.
Instabilità fino a metà settimana
Le condizioni meteo resteranno molto instabili almeno fino a mercoledì 21 gennaio. Per questo viene raccomandato di seguire costantemente gli aggiornamenti e gli eventuali avvisi della Protezione Civile, alla luce di una fase di maltempo definita particolarmente severa.
Le previsioni di domenica 18 gennaio
- Nord: piogge su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna.
- Centro: irregolarmente nuvoloso, piogge sul pesarese.
- Sud: piogge e rovesci sulle zone ioniche e sulle Isole Maggiori.
Le previsioni per unedì 19 gennaio
- Nord: piogge su Piemonte e Valle d’Aosta, neve in collina.
- Centro: irregolarmente nuvoloso, piovaschi sulla fascia adriatica.
- Sud: maltempo sulle Isole Maggiori con nubifragi e vento di burrasca.
Le previsioni per martedì 20 gennaio
- Nord: prevalenza di sole, temperature in calo.
- Centro: bel tempo prevalente.
- Sud: forte maltempo con nubifragi e venti di burrasca.