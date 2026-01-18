Torna il maltempo, da lunedì nubifragi e neve a bassa quota: ecco dove

Introduzione

Il maltempo torna a farsi protagonista sull’Italia, con una nuova fase perturbata che da domenica 18 gennaio aprirà la strada a condizioni via via più severe, fino al rischio di nubifragi, venti di burrasca e neve a quote insolitamente basse. Secondo quanto riporta iLMeteo.it, la giornata di oggi sarà contrassegnata da piogge sull'estremo nordovest, sulla Sardegna orientale e sui settori ionici, piovaschi irregolari in Emilia, sulle Marche settentrionali e sulla Puglia centrale. Per domani lunedì 19 gennaio, invece, è in arrivo un pericoloso ciclone. Sono attesi venti forti di Scirocco sui bacini centro meridionali. Tempeste di pioggia e temporali arriveranno su Sardegna meridionale e orientale e Sicilia (specie dalla sera). Precipitazioni anche sul Piemonte occidentale, diffusamente nevose oltre i 400 metri, specie sul Cuneese. Altre piogge in Calabria, deboli in Lombardia e sulle Marche, più rare altrove.