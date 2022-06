7/10 ©IPA/Fotogramma

A spingere sono soprattutto i condizionatori. Come testimonia Eurostat, mentre l’energia consumata per scaldare le case nel continente è diminuita dell’11% in 40 anni, quella usata per raffreddarla è cresciuta del 300%. In Italia poi l’uso dei condizionatori è addirittura triplo rispetto al resto d’Europa