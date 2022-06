Blackout nella notte a Torino per il caldo e l'aumento dei consumi

Economia

Risparmio energetico, la guida per l'estate contro il caro bollette

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato una lista di consigli per ridurre i consumi nel periodo più caldo dell’anno, in particolare per quanto riguarda i condizionatori ma anche in merito a pannelli solari e incentivi

Con le giuste accortezze sui condizionatori, si potrebbero risparmiare a livello nazionale fino a 1,8 miliardi di metri cubi di gas metano all’anno, circa il 2,5% del consumo italiano nel 2021. A riferirlo è ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che fornisce anche alcuni consigli per l’estate non solo per salvaguardare l’ambiente, ma anche per risparmiare sulle bollette

CLASSE ENERGETICA - La scelta del modello di condizionatore, spiega Enea, “rappresenta un requisito chiave per diminuire i consumi ed evitare brutte sorprese in bolletta. Indipendentemente dalla tecnologia, sono sempre da preferire i condizionatori in classe energetica superiore alla A in quanto, oltre a una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, consumano molto meno”