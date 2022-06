Meteo, il caldo è impazzito: ci attende un’estate rovente

Siamo solo a giugno, non è ancora estate ma stiamo per vivere già la terza ondata di caldo africano dopo le due arrivate precocemente nel corso del mese di maggio. I dati climatici registrati e analizzati dal CNR di Bologna dicono che maggio 2022 ha chiuso a livello nazionale con un'anomalia di temperatura di +1.83 C rispetto alla media 1991/2020, ovvero rispetto all’ultimo trentennio.

Luglio tropicale

Secondo le nuove proiezioni climatiche sul lungo periodo ci dicono che il mese di luglio potrebbe risultare quasi "tropicale" a causa della presenza costante di un vasto campo di alta pressione di origine africana che è destinato ad imporsi in maniera sempre più significativa sul Mediterraneo: se il trend dovesse essere confermato ci aspettiamo valori termici fino a +2/3 C oltre le medie. Ciò potrebbe tradursi in nuove ondate di caldo in arrivo dall'Africa, con punte massime pronte a schizzare ben oltre i 35 C soprattutto in Valpadana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su gran parte del Centro-Sud.

Agosto con la canicola

Anche per agosto le notizie non sono buone. L'ultima proiezione conferma una tendenza votata al caldo anche per il mese clou delle vacanze italiane: pare infatti che dovremo fare i conti con temperature ben oltre la media di circa +2 C: di conseguenza, è lecito aspettarsi un altro mese molto caldo, soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni di giovedì 16 giugno

Al Nord di tempo stabile e soleggiato su coste e pianure. Temporali sparsi su Alpi Centro-orientali e Appennino. Temperature in aumento con massime fino a 35 gradi. Al Centro tempo anticiclonico con cieli in prevalenza sereni. Temporali e pomeridiani sulle aree appenniniche. Temperature in rialzo e massime fino a 35 gradi. Anche al Sud tempo estivo con temporali pomeridiani sull’area appenninica. Massime comprese tra 30 e 32 gradi.