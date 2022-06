7/10 ©Getty

Uno studio condotto da Larry Kenney, professore di fisiologia all’università della Pennsylvania, ha mostrato come giovani donne e uomini in salute vadano in ipertermia molto rapidamente se messi a pedalare in un ambiente con alta temperatura e umidità. Una velocità tale da mettere in discussione le stime teoriche fatte dagli scienziati del clima