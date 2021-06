Blackout a Milano per ondata di caldo, Unareti: Stato di allerta

Blackout a Milano. L’aumento del carico di energia elettrica, cioè dei consumi, verificatosi lunedì e martedì ha creato una sollecitazione alla rete tale da generare lungo i suoi settemila chilometri 79 guasti, come riporta Il Corriere della Sera. Dati alla mano, in due giorni si sono verificati i guasti che mediamente si contano in oltre due mesi.

La ricostruzione dei fatti

Il blackout ha interessato tutta la città: dal Salotto (la Galleria Vittorio Emanuele) ai bar di periferia, dalle vie del centro alla zona nord di Niguarda, dai piccoli negozi a Palazzo Marino, dove lunedì il Consiglio comunale è stato costretto a sospendere la seduta. Interi quartieri sono rimasti al buio, bar, ristoranti, negozi e abitazioni senza corrente, sistemi di allarme in tilt e semafori a gambe all’aria. Lunedì i problemi principali nel centro storico, martedì soprattutto nella zona nord. Il motivo? L’ondata di caldo, col termometro sopra i 30 gradi, hanno fatto accendere contemporaneamente a tutti i condizionatori, in un momento in cui la città non si è ancora svuotata per le ferie. Così sono state quadruplicate le squadre di pronto intervento, al lavoro 24 ore su 24.